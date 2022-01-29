سامسونغ تعلن موعد طرح هاتفها الجديد “غالاكسي إس 22”

2022/01/29 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة سامسونغ عن إقامة فعاليتها السنوية التي أطلقت عليها “Galaxy Unpacked” يوم 9 فبراير المقبل، حيث ستكشف الشركة الكورية عن سلسلة هواتفها الجديدة من نوع “إس”.

وستبث سامسونغ فعاليتها عبر موقعها الإلكتروني والذي يقام عند الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يتم الكشف فيه عن أجهزة أخرى بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

وذكرت الشركة أن الحدث الجديد يعطي “نظرة متعمقة على الأجهزة التي ستشكل مستقبل الهاتف المحمول”، إذ يتوقع أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد لهواتفها من سلسلة “S22”.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف “غالاكسي إس 22” الجديد من سامسونغ لن يشهد تغييرات جذرية في التصميم عن النسخة السابقة للجيل ذاته لكن هاتف “غالاكسي إس 22 إلترا” يتوقع أن يكون بديلا عن هواتف “النوت” باحتواءه على قلم.

ولم تعط الشركة تفاصيل أكثر عن الأجهزة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الحدث المرتقب.

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