الرئيس اللبناني: “السنة” لهم دور في المحافظة على وحدة البلاد

2022/01/29 | 16:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الطائفة السنية تلعب دوراً في المحافظة على وحدة البلاد وتنوعها السياسي.وذكر عون في كلمة متلفزة، عقب لقاءه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في العاصمة بيروت، “أكدت للمفتي، الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر …

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