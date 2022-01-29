الدفاع تصدر توضيحا بشأن انباء استقطاع 85 الف من الجنود الجرحى

2022/01/29 | 16:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الدفاع، السبت، توضيحا بشأن انباء استقطاع 85 الف من الجنود الجرحى للمذاخر.وذكرت الوزارة في بيان، انه”رداً على الأخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي ومخصصات الخطورة للجنود)، توضح وزارة الدفاع ما يلي: * تم استثناء […]

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