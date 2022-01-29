2022/01/29 | 16:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بالوثيقة..طلب نيابي باستثناء وشمول عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة المالية لعام 2022.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



طلب نيابي باستثناء وشمول عقود التعليم العالي بموازنة 2022 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. طلب نيابي باستثناء وشمول عقود التعليم العالي بموازنة 2022) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. طلب نيابي باستثناء وشمول عقود التعليم العالي بموازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).