اخماد حريق داخل بناية متعددة الطوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد

2022/01/29 | 16:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول.

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