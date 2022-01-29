الجائحة تقتل 14 شخصًا في العراق وآلاف الإصابات الجديدة

2022/01/29 | 16:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 2.19 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 5800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 29 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 5827 إصابة جديدة، و14 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3900 حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 74 ألف شخص، بينهم 129 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24361 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.22 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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