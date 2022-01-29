الخزعلي: أمام الإطار التنسيقي خيار الاشتراك بالحكومة أو الانتقال للمعارضة

2022/01/29 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ،اليوم السبت، عن الخيارات المتاحة أمام الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة.

وقال الخزعلي في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه المؤتمر الوطني للكرد الفيليين في العاصمة بغداد ان أمام الإطار التنسيقي خيار الاشتراك بكامل قواه السياسية المنضوية فيه بالحكومة العراقية المقبلة أو الانتقال إلى خيار المعارضة.

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