عودة الهدوء الى الحسكة والنازحون يعودون الى مناطقهم

2022/01/29 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان ،اليوم السبت، عن بدء عودة الحياة الى وضعها الطبيعي في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وأشار المرصد الى شروع أعداد من النازحين بالعودة الى ديارهم بعد ان اجبرهم القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش على مغادرة مناطقهم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نجحت في السيطرة على الاوضاع في المدينة بعد قتال دام نحو اسبوع عندما حاول عناصر داعش المحتجزون في سجن غويران الفرار من السجن وأخذهم رهائن من الحراس.

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