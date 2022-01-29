ضبط حاويات (بيض مائدة) مخالفة للشروط في أم قصر

2022/01/29 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني، تم ضبط خمسة حاويات تحتوي […]

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