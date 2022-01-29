الحشد الشعبي يكشف أهم مسارات تسلل داعش شرق العراق

2022/01/29 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، السبت، عن اهم مسارات تسلل داعش الارهابي شرق العراق.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـوكالة /المعلومة/، إن “نشاط خلايا داعش الارهابي يتركز في مناطق حاوي العظيم ومحيط قرى مبارك الفرحان والبو عيسى باتجاه تل كصيبة”، مبينا أن “جميع المناطق تقع ضمن قاطع شمال ديالى قرب الحدود الفاصلة مع […]

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