النفط يستقطب صفقة توجولية بآخر صفقات الميركاتو

2022/01/29 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة نادي النفط، اليوم السبت، ضم التوجولي أكاتي جناما قبل غلق الميركاتو الشتوي منتصف الليلة الماضية.

ويمثل جناما الفريق البغدادي لمدة نصف موسم في ثاني الصفقات الإفريقية للنفط بفترة الانتقالات الجارية.

وسبق للنفط أن عزز صفوفه بالمحترف البوركينابي محمد أوتارا والمدافع المحلي حسين محسن معارا من القوة الجوية والمهاجم محمود خليل قادما من نفط الوسط.

ويحتل النفط المركز التاسع في الدوري العراقي، برصيد 26 نقطة، بعد نهاية مرحلة الذهاب.

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