2022/01/29 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الجمعة انها اعتقلت رجلا قام بقتل شاب عشريني يوم أمس الخميس في قضاء الهاشمية جنوب الحلة بعد خلاف بينهما.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن الشرطة عثرت مساء يوم أمس الخميس على جثة شاب عشريني قرب نهر الفرات المار بقضاء الهاشمية جنوب الحلة مصابة بعدة اطلاقات نارية وان الشرطة تمكنت من خلال جمع الأدلة من اعتقال قاتل الشاب وهو صديق له قتله بعد خلاف بينهما.واضاف أن الشرطة نقلت المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وتم حجزه من قبل قاضي التحقيق حسب المادة القانونية ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أقل من يوم من وقوع جريمه بجنوب الحلة ..شرطة بابل تعتقل القاتل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أقل من يوم من وقوع جريمه بجنوب الحلة ..شرطة بابل تعتقل القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).