"فكرة أشمل عن الجمال": عارضات أزياء دار "فالنتينو" لربيع وصيف 2022 شعرهن رمادي ومقاسهن عادي

2022/01/29 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ لحظة افتتاح عارضة الأزياء كريستين مكمينامي، البالغة من العمر 57 عامًا، أحدث عروض "فالنتينو" في باريس، كانت واضحة رغبة دار الأزياء العريقة بالخروج عن المألوف.

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