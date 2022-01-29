العودة للحياة - سعود سالم

2022/01/29 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٢-;-٥-;- - يقظة السيد نون ..



وأسرع السيد نون وأخذ الممر الطويل الذي أشار له المدير بأخذه وهو يفكر في نفس الوقت كيف سيستطيع التعرف على موظف الإستعلامات الصادق حتى يستطيع أن يسأله : أين هي بوابة الجنة، أو أين هي بوابة الجحيم.



وفكر في البداية بما أنه فعلا ليس لديه رغبة حقيقية في قضاء الأبدية مع بشر لم يكن يحتملهم في حياته المؤقتة او حياته الدنيا كما يسمونها، فلماذا لا يجع ......





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