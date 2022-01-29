لا وجود للبغ بانغ والكون المرئي في مرحلة عمره السادسة والأخيرة - جواد بشارة

2022/01/29 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة لا وجود للبغ بانغ؟ تقول معادلة كمومية إن الكون ليس له بداية 27 يناير 2022 Big Bang، Dark Energy، Gravity، Quantum Mechanics، Universeترجمة د.



جواد بشارة عن Phys.org ربما كان الكون موجودًا منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد، وفقًا لنموذج جديد يطبق شروط التصحيح الكمي لتكمل نظرية أينشتاين في النسبية العامة.



يمكن للنموذج أيضًا أن يأخذ في الاعتبار المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وبالتالي حل العدي ......





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