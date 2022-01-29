ذكريات الصبا..اول ايار 1959 .5. - مهند البراك

#مهند_البراك اول ايار 1959 في يوم خميس في ربيع ذلك العام، قالت ادارة المدرسة ان لا دوام في ذلك اليوم .
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انه يوم حداد على ارواح الشهداء !! و لم يقل احد حداد على ارواح ايّ شهداء لأنهم كثيرون و انا على عادتي لابدّ ان اعرف .
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فسألت معلمنا المرشد الاستاذ عبد القادر :ـ استاذ اي شهداء منهم ؟؟قال :ـ هكذا جاء الأمر و لم يذكر ايّ شهداء !الاّ ان زميلتي في الصف التي كنت ادرّسها الحساب ب ......
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