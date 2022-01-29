2022/01/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس نادي كربلاء، اليوم السبت، ان

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت

اعادة الشوط الثاني، لمبارة نادي

كربلاء والناصري [http://non14.net/142965]ة، بعد

ضغوطات سياسية، فيما انتقد نواب محافظة

كربلاء لع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي كربلاء يكشف عن ضغوطات سياسية وراء اعادة مباراة الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي كربلاء يكشف عن ضغوطات سياسية وراء اعادة مباراة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).