نائب يكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف مطار بغداد

2022/01/29 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ، السبت ، أن استهداف مطار بغداد والبعثات الدبلوماسية تقف وراءه دول إقليمية وجهات سياسية محلية تحاول خلط أوراق العملية السياسية في ملف تشكيل الحكومة العراقية ، فيما شدد على الحكومة ضرورة معرفة الجهات الفاعلة وتقديمها إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.وقال الزيادي لوكالة […]

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