يستغرق عبوره شهرًا في الطبيعة الخلابة.. إعادة افتتاح مسار قديم في بوتان لأول مرة منذ 60 عامًا

2022/01/29 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون زيارة أرض تنين الرعد صعبة، لكن هناك عامل محفّز جديد لشطبها أخيرًا من قائمة الوجهات التي ترغب بزياتها في عام 2022، إذ سيتم إعادة فتح مسار "ترانس بوتان" (Trans Bhutan Trail) المذهل للمسافرين لأول مرة منذ 60 عامًا.

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