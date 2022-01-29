المنتخب الوطني يباشر تدريباته ويشكو من ملعب التمرينات في لبنان

2022/01/29 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خاضَ المنتخبُ الوطنيّ، السبت، أولَ وحدة تدريبيّة له في بيروت في ملعبِ البابلية استعداداً لمُواجهةِ نظيره اللبناني ضمن مُبارياتِ الجولة الثامنة للتصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الحصة التدريبيّة جرت بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، […]

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