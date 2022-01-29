وصفة طعام “سحرية” لتعزيز المناعة ضد كورونا

2022/01/29 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عندما يصاب الشخص بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، فإن تعليمات مسؤولي الرعاية الصحية لا تقتصر على معالجة أعراض المرض، بل تمتد إلى الطعام الذي يتناوله.وقالت مجلة “فوربس” الأميركية إن ما يتناوله الإنسان يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من أعراض “كوفيد-19″، ويساعد في التعافي.وبحسب طبيب الباطنية المتخصصة في فقدان الوزن والتغذية، […]

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