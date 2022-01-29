تصريح للطيران المدني حول ايقاف الخطوط الكويتية رحلاتها للعراق

2022/01/29 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف.ص

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