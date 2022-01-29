ورثة الرسام الإسباني بيكاسو ينفون نباء عزمهم طرح عمل من أعماله للبيع

2022/01/29 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ورثة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو أخبارا انتشرت في وسائل إعلام حول عزمهم طرح عمل من أعماله للبيع على شكل “إن إف تي” “NFT” (رموز غير قابلة للاستبدال.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية استندت في خبرها على تصريح لحفيدة الرسام مارينا بيكاسو وابنها فلوريان بيكاسو، أعربا فيه عن رغبتهما بالاستثمار في سوق المزادات الرقمية.

وذكر الخبر أن ورثة الرسام سيطرحون أكثر من ألف منتج بتكنولوجيا “إن إف تي” (وهي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية “بلوكتشاين”)، لعمل فني خزفي من توقيع بيكاسو، في مزاد ستنظمه دار “سوذبيز” للمزادات في مارس المقبل.



والعمل المذكور أنجزه بيكاسو في أكتوبر 1958، وفق ما أوضحت حفيدة الرسام للصحافة الأمريكية.

وأكد الورثة في بيان أرسله محاميهم ريشار مالكا إلى وكالة “فرانس برس” أن المعلومات المتداولة في الصحف الأمريكية “غير صحيحة”.

وأضاف البيان أن “كلا من مارينا رويز بيكاسو، وفلوريان بيكاسو، ومدير سوكسسيون بيكاسو (مجموعة ورثة بيكاسو) كلود رويز بيكاسو، إضافة إلى بيكاسو أدمينيستراسيون (هيئة إدارة إرث بيكاسو) يؤكدون عدم طرح أي منتج إن إف تي لأعمال الرسام سمح الورثة ببيعه”.

ولفت الورثة إلى أن “منتج إن إف تي الذي تحدث عنه فلوريان بيكاسو” هو خطوة خاصة به لا ترتبط بإرث بابلو بيكاسو.

وأكد البيان أن المعلومات التي أفادت بها وسائل الإعلام حول اعتزام الورثة طرح منتجات “إن إف تي” لأعمال بيكاسو “خاطئة تماما”.

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