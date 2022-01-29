سلطة الطيران تعلق على قصف مطار بغداد

2022/01/29 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأبدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تخوفها من تأثيرات القصف الذي تعرض له مطار بغداد.

وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان لـ(بغداد اليوم) ان "الخطوط الجوية الكويتية لديها رحلة واحدة او اثنين خلال الأسبوع في النجف"، مشيرا الى ان "سلطة الطيران المدني وجهت دعوة الى القوات الأمنية لوضع حدا من هكذا اعتداءات وهي تؤثر على وضع العراق من ناحية أمن الطيران".

كما أشار الى "انهم وكسلطة طيران مدني تشكلوا فريق برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني لاجتياز التدقيق الذي فرض من قبل منظمة الطيران المدني (ICAO) العالمية والعربية والذي يطلق عليه (اليو سوف) وبصدد اجتيازه وبالتالي عندما تكون اعتداءات لم نتمكن من رفع هذه الاجتياحات ورفع العقوبات عن سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية".

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