2022/01/29 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن اختتام الحشد الشعبي عمليته العسكرية بتطهير اراض شاسعة شرقي الأنبار.وذكر بيان للخلية ان اللواء السابع في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار اختتم عمليته التي شرع بها صباح اليوم بتطهير 50 كيلو متر امربعا شرق الانبار.وأضاف ان العملية تهدف إلى تعزيز إستقرار المنطقة ضمن قاطع المسؤولية وإدامة التواصل مع الأهالي وبما يساعد على عدم عودة المطلوبين الهاربين من عناصر داعش أو إيجاد موطئ قدم لها , حيث تشهد المنطقة استقرارا أمنيا بفضل الانتشار الأمني ونقاط المرابطة الموزعة على القاطع والتي ساهمت بملء الفراغات الأمنية ومنع الخروقات ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: الحشد الشعبي يختتم عمليته العسكرية بتطهير اراض شاسعة شرقي الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: الحشد الشعبي يختتم عمليته العسكرية بتطهير اراض شاسعة شرقي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).