2022/01/29 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان استهداف المنشآت الحكومية ومطار بغداد من أفعال أعداء العراق .وقال العذاري في تغريدة على تويتر ان استهداف المنشآت الحكومية عموما ومطار بغداد على وجه الخصوص انما هو من أفعال أعداء العراق الذين يسعون بافعالهم هذه لعزل العراق دوليا واقتصاديا ، لكننا نقول ، سنجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت من خلال ( حكومة اغلبية وطنية ) تأمن بالوطن وتحرص على امن المواطن وسيادة العراق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية : استهداف مطار بغداد من أفعال أعداء البلاد ..وسنجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية : استهداف مطار بغداد من أفعال أعداء البلاد ..وسنجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).