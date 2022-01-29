الكشف عن نتائج الاجتماع الخاص بمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم السبت، الاجتماع

الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة

الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد

يومين من الآن ، على ان يتم التصويت على

مرشح رئاسة الجمهور

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