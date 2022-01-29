2022/01/29 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الجائحة، كان إعلان شركات الطيران عن رحلات جوية إلى "لا مكان"، حيث يهبط الركاب في المكان الذي أقلعوا، فكرة غير واردة.لكن مع إبقاء كورونا الطائرات بمهابطها حول العالم، وضعت الشركات أفكارا مبدعة، أدت إلى ولادة صيحة جديدة في عالم الطيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم الرحلات الجوية إلى "لا مكان" ظهر إلى النور في ظل كورونا.. ما مصيرها الآن؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم الرحلات الجوية إلى "لا مكان" ظهر إلى النور في ظل كورونا.. ما مصيرها الآن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).