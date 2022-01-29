زيارات وهمية للحدود السورية.. الحمامي: الحكومة تكتفي بالتقاط الصور دون نتائج

2022/01/29 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، السبت، عمليات بيع الإجازات للجنود من قبل الضباط أضعفت المنظومة الأمنية لافتاً إلى أن زيارة الكاظمي إلى الحدود السورية اقتصرت على اخذ الصور ولم نشاهد اي إجراءات او قرارات.وقال الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الخروقات الأمنية الأخيرة لم نر لها ردة فعل […]

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