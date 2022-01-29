​العثور على صواريخ باليستية في الفلوجة

2022/01/29 | 17:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالعثور على صواريخ باليستية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وقال المصدر، ان “اللواء ٢٧ في الحشد الشعبي، عثر على حشوات دافعة لصواريخ بالستية روسية في منطقة الكرمة بالفلوجة”.ولم يوضح المصدر، عائدية هذه الصواريخ الى اي جهة لغاية الآن.

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