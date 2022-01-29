2022/01/29 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى استاذ العلاقات الدولية في بيروت، الدكتور جمال واكيم، اليوم السبت، احتمالية ان يقدم بهاء الحريري نفسه بديلا عن شقيقه سعد الحريري، مشيرا الى ان بهاء قد يكون اكثر قبولا من قبل المملكة العربية السعودية اذا تحالف مع وليد جنبلاط في الانتخابات المقبلة.وقال واكيم في حديث خاص لوكالة ايرث نيوز: إنه “فيما […]

ظهرت المقالة بعد توجيهات السعودية بازاحة سعد الحريري..



توقعات بطرح شقيقه “بهاء” بديلا عنه أولاً على ايرث نيوز.

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