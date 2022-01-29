كورونا تؤجل عملية جراحية للاعب الشرطة

2022/01/29 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن نادي الشرطة الرياضي، تأجيل عملية لاعبه أحمد زيرو، بسبب إصابته بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن “الدكتورُ الفريد خوري، أجل عمليةَ لاعب فريق الشرطة أحمد زيرو بسببِ تعرض الأخير الى إصابةٍ بفيروس كورونا بعد إجراءِ مَسحة له قبل العملية”.واوضح ان “اللاعب من المؤمل أن […]

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