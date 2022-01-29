فيديو صادم لاب يعنف ابنه بطريقة مروعة في العراق

2022/01/29 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر قيام شخص بتعذيب أبنه بطريقة مروعة.

ويبين مقطع الفيديو قيام أحد الآباء من أهالي إحدى المحافظات بتعنيف أبنه من خلال ضربه وورفعه من اقدامه بالحبل في طريقة غير إنسانية.

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