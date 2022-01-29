2022/01/29 | 18:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HWX0wACu4Us

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدانات دولية واسعة لاستهداف المطار وملفات أخرى في نشرة الـ 6 من العراقية الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدانات دولية واسعة لاستهداف المطار وملفات أخرى في نشرة الـ 6 من العراقية الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).