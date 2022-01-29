الطيران المدني: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق

2022/01/29 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت سلطة الطيران المدني ،اليوم السبت، عدم وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي وبواقع رحلة أو رحلتين أسبوعياً ولا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي.

وأضاف، أن سلطة الطيران لم يصلها حتى الآن أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق، لافتاً إلى أن أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران.

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