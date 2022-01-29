بالصور.. اخماد حريق داخل بناية متعددة الطوابق في الشورجة

2022/01/29 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً إليها طابق رابع مشيد من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني متخذ كمخازن لتجارة المواد والادوات البلاستيكية في منطقة الشورجة التجارية خلف عمارة الضمان وسط بغداد.

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