مارتن لوف: امريكا فشلت في غرب آسيا وحلفائها كالسعودية والكيان الصهيوني أصبحوا منبوذين

2022/01/29 | 18:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد الباحث والمحلل السياسي مارتن لوف ان واشنطن فشلت في منطقة غرب آسيا والشرق الاوسط وان حلفائها مثل السعودية والكيان الصهيوني اصبحوا منبوذين في العالم.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة /، عن لوف قوله إن” مشكلة الولايات المتحدة انها تشهد ولادة عالم متعدد الاقطاب ولا تعرف بعد […]

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