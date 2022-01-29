رُهابُ (فوبيا) العَيْنِ والْحَسَدِ – تَغْليبُ الخُرَافَاتِ عَلَى العَقْلِ - الياس خليل نصرالله

2022/01/29 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله رُهابُ العَيْنِ والْحَسَدِ فِي المُجْتَمَعِ : إِنَّ إرْتِباطِ العَيْنِ فِي الذّاكِرَةِ الشَّعْبيَّةِ بِفِكْرَةِ الحَسَدِ مِنْ أَكْثَرِ المُعْتَقَدَاتِ الشَّعْبيَّةِ شُهْرَةً وَشُيوعًا فِي العالَمِ وَخَاصَّةً فِي المُجْتَمَعاتِ العَرَبيَّةِ .



وَمِن المَعْروفِ أَنَّ الْإِعْتِقَادَ بِالْعَيْنِ الحاسِدَةِ يَرْجِعُ إِلَى عُصورٍ قَديمَةٍ ، وَكَانَ فِي حِينِهِ ظاهِرَةٌ كَوْنيَّةٌ ، وَمَا زَالَ كَثِيرُونَ ......





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