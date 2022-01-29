أوكرانيا ومخاطر الغزو الروسي المزعوم - عبدالله عطية شناوة

2022/01/29 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة الضجيج المستمر في أمريكا وأوربا عن غزو روسي وشيك لأوكرانيا، ليس في حقيقته، سوى حملة أبتزاز لتقزيم روسيا، على صعيدين، الأول آني، يتعلق بأطلاق يد السلطات الأوكرانية في ضرب منطقة دونباس ـ شرقي أو كرانيا ـ ذات الأغلبية الروسية، وتكبيل يد موسكو، وشلها عن مساعدة روس أوكرانيا المتطلعين الى الأستقلال عن كييف.



الصعيد الآخر إستراتيجي، هدفه تقزيم روسيا بالكامل، وجعلها هي وترسانتها النووية، القادرة ع ......





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