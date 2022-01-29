تخلف وتردي وإنحطاط الوعي - سامى لبيب

2022/01/29 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (90) .لازالت سلسلة "لماذا نحن متخلفون" تجد الكثير من مظاهر التخلف والتردي في شتي مناحي حياتنا لتتعامل معها وتفضحها , ليكون القاسم المشترك لهذا التخلف هو حضور وإجترار ثقافتنا الإسلامية المتغلغلة في الجينات والنخاع لتخلق دوماً مظاهر وتمظهرات التخلف , ومن هنا تأتي رسالتي بأهمية إصلاح وتجديد منظومتنا الفكرية والثقافية أولاً بما يتناسب مع العصر والحضارة , فهذا الإصلاح والتظو ......





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