اشتباكات في محيط سجن هاجمه تنظيم داعش في سوريا  

2022/01/29 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من قوات سوريا الديموقراية ينتشرون خارج سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا في 26 كانون الثاني/يناير 2022 بعد إعلان استعادة السيطرة عليه إثر هجوم شنه مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية © ا ف ب – الحسكة (سوريا) (أ ف ب) – تدور اشتباكات متقطّعة السبت بين القوات […]

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