2022/01/29 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، مصرع عاملين سقطا في فتحة تصريف صحي في محافظة ذي قار.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لإخراج عملين بعد سقوطهم في فتحة تصريف صحي رئيسية اثناء صيانتها في قضاء النصر في محافظة ذي قار”.واوضح ان “فرق الدفاع المدني […]

ظهرت المقالة مصرع عاملين سقطا في فتحة تصريف صحي بذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع عاملين سقطا في فتحة تصريف صحي بذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع عاملين سقطا في فتحة تصريف صحي بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).