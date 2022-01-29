اتحاد الكرة يطالب نظيره اللبناني بتغيير ملعب التدريبات

2022/01/29 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاطبَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم نظيره اللبناني بكتابٍ رسميّ يطلبُ فيه تغييرَ ملعب التدريب الذي تمت تهيئتهُ للمنتخبِ الوطني، حيث سبق أن اشتكى الجهازُ الفني واللاعبون من سوءِ الأرضيّة وتجنباً لتفادي الإصابات.وأبَرقَ الاتحاد، على وجهِ السرعة، إلى الجانب اللبناني لتهِيئة ملعبٍ آخر يكون بديلاً للتدريبات، ويبدو أن أزمة تهِيئة الملعب في طريقها للحل […]

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