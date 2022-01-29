الخارجية السعودية تصدر بياناً بشأن الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد

2022/01/29 | 18:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكرت السعودية، السبت، الأحداث الأخيرة التي شهدها مطار بغداد الدولي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأكدت خارجية المملكة، في بيان اطلع عليه "ناس" (29 كانون الثاني 2022)، "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيق والمنطقة وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الارهاب".

وشددت الوزارة، على "موقف المملكة الرافض للارهاب بكل صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته"، مجددة "وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من اجراءت لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والارهاب والتطرف".

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