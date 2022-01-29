عضو بالإطار يتخوف من “أمر غير طبيعي” يلوح بالأفق بشأن الكتلة الأكبر

2022/01/29 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..عبر الإطار التنسيقي، السبت، عن مخاوفه من قرار المحكمة الاتحادية عزل موضوع الكتلة الأكبر من شرعية الجلسة الأولى للبرلمان.وقال عضو الإطار فاضل موات في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “قرار المحكمة بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان بجميع مخرجاتها تعني أن الإطار هو الكتلة الأكبر كونه قدم ورقة بتواقيع أكثر من 88 نائباً لرئيس […]

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