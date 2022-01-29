الخارجية السعودية تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي

2022/01/29 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.وذكرت الخارجية السعودية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة".وأكدت الوزارة بحسب البيان، "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".وشددت، على "موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته"، مجددة "وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف"، وفقاً لنص البيان.

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