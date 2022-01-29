بالارهاب والقتل والسرقة.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2022/01/29 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بقضايا الارهاب والسرقة والقتل في بغداد.وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وخلال الـ ٢٤ ساعة الماضية القت القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب، حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض […]

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القبض على عدد من المتهمين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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