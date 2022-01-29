الثلث المعطل يلغي أهم المتطلبات.. تهديد عالي اللهجة من الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي - عاجل

2022/01/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، انه يشكل "الثلث المعطل" في جلسة البرلمان المقبلة.وقال القيادي في الاطار رسول راضي، لـ(بغداد اليوم)، ان "مشروع الإطار التنسيقي حاليا إما أن يكون لهم رأي في اختيار رئيس الوزراء والمشاركة بالحكومة وإما يكون خارج العملية السياسية".

وأضاف راضي: "كما ان الإطار يمكنه أن يشكل الثلث المعطل في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية".وبين، انه " في حال لم يتم الاتفاق ما بين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني فسوف ينضمون النواب الـ 18 بالإضافة الـ 12 نائبا من عزم إضافة إلى 88 من الإطار التنسيقي وبالتالي يشكلون قرابة الـ 120 نائبا تقريبا ومن خلاله تبدأ عملية الضغط الذي يحول في عدم عقد الجلسة المقبلة في حال بدأت المقاطعة بهذا الشكل".

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