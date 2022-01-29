إيران تعلن رفع اليد عن مستحقاتها في المصرف العراقي للتجارة

2022/01/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، اليوم السبت، عن امكانية استخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة (TBI) من جانب جميع الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد.

وحسب وثيقة نشرتها وكالة إرنا الإيرانية الرسمية وتابعتها (بغداد اليوم)، أن "وزارة الصناعة والمناجم والتجارة أعلنت في رسالة موجهة إلى جميع الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية عن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة، حيث طلبت منها الإعلان عن قائمة استيراد مقترحة على وجه السرعة مع مراعاة أولويات للسلع الضرورية للبلاد وعدم إدراج السلع الخاضعة للحظر في قائمتها".

وأضافت ان "ايران تمتلك اموالا لدى العراق وهي مبالغ تصدير الغاز والكهرباء إلى البلاد حيث لا يمكن صرف المستحقات بسبب العقوبات الأمريكية على طهران والتي تسببت بازمة كهرباء خلال الايام الماضية".

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