2022/01/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي

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